“Yo no soy sapa”: Álgido momento entre Helhue Sukni y alcaldesa Pizarro por fiestas clandestinas

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, de Chilevisión, donde estuvieron invitados Eva Gómez, Iván Cabrera, Leo Méndez, Helhue Sukni y Claudia Pizarro.

Entre estas dos últimas hubo un cruce de palabras respecto a las denuncias de fiestas clandestinas, porque mientras la alcaldesa de La Pintana llamó a denunciarlas, la abogada lo desestimó.

“Yo no denuncio a nadie. Ni a los vecinos que tienen parranda y fiesta y uno que escucha música. Yo me quedo callada. No. Yo no soy de esa naturaleza. O sea, no soy sapa“, dijo la conocida abogada al ser interrogada por Julián Elfenbein.

La alcaldesa Pizarro no estuvo de acuerdo, pero Helhue tomó la palabra nuevamente: “No, no, no. Lo que pasa es que… que cada uno viva su vida. Su mundo, esas cuestiones“.