“No sabía de dónde venía esa pena”: Karen Bejarano y la crisis de angustia que vivió el pasado fin de semana

El pasado lunes la comunicadora Karen Bejarano compartió un potente mensaje a través de las redes sociales, refiriéndose a una crisis de angustia que vivió el pasado fin de semana.

En las historias que compartió inició señalando: “Quería comentarles algo que me pasó el fin de semana, recién, me vino una crisis de angustia donde la verdad es que lloré como con hipo, y la verdad es que no sabía de dónde venía toda esta pena, esta angustia”.

Cabe recordar que la también cantante tuvo un duro inicio de año, luego de que debido a problemas de salud mental estuvo internada en una clínica psiquiátrica por algún tiempo.

“Me empecé a cuestionar por qué me pasa, por qué estoy así de mal y esta pésimo que nos juzguemos, porque obviamente hay cosas que pueden estar ahí guardadas hace años y no pudimos eliminarlas en su momento”, continuó señalando Bejarano.

Luego de su reflexión abrió una caja de preguntas y respuestas en donde permitió que sus seguidores le consulten sobre temas, haciendo hincapié en preocuparse de la salud mental y emocional, ya es un factor importante para nuestra vida.