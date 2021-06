“¡Al fin se salió!”: Hija de Renata Bravo protagonizó divertido registro luego que su madre le sacara diente de leche

El pasado miércoles la actriz Renata Bravo compartió un divertido registro en donde apareció junto a su hija Estela, quien le pidió un curioso favor.

La pequeña tenía un diente de leche suelto hace días, el cual le estaba molestando por lo que se lo quería sacar. “Chiquillos, deséenme suerte porque ahí está“, inició señalando la comediante previo a intentar quitar el colmillo.

Tras un tira y afloja, finalmente logró sacarlo. “¡Ay, al fin se salió ese diente!“, reaccionó feliz Estela.

Luego de quitarlo Renata Bravo enseñó el diente, sosteniendo que le había costado que se le cayera debido a que tenía una raíz muy larga, pero era necesario removerlo debido a la molestia que le provocaba a su hija.

Quien entregó más detalles fue Estela, quien en el perfil de su madre sostuvo: “Los primeros días que intenté, ya me tenía chata el diente ¡chata! Que no se salía, que no se salía, ¡que nunca se salía!”, sostuvo.

“No me gustaba porque me dolía y me dolía, pues entonces llegó el día que dije a ya hoy día lo hacemos (…) No me dolió para nada. Ahora estoy que churri, que churri con el diente”, cerró la pequeña.

Aquí puedes ver el momento: