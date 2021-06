Ángeles Araya y Maca Tondreau lloraron de emoción con la increíble historia de la “abuelita Dorita”

Este jueves se dio a conocer en “Aquí Somos Todos” de Canal 13 la increíble historia de la abuelita Dorita, una adulta mayor que vive en precarias condiciones en una vivienda de adobe en pésimo estado, en la comuna de Quinta normal.

La historia impactó profundamente a los rostros del programa, especialmente a Ángeles Araya y Maca Tondreau, quienes no pudieron evitar llorar ante las imágenes que veían.

Dorita vive hace años en condiciones que afectan seriamente su día a día, especialmente en lo que se refiere a la movilidad. “Ningún adulto mayor merece vivir así”, señala al respecto la vecina.

La situación es tal, que el piso de su hogar es de tierra, lo que en cualquier momento podría provocar un grave accidente. Su cocina no tiene los implementos necesarios para un buen vivir, y ni quiera cuenta con agua caliente en un baño que está destrozado.

El relato y las imágenes eran tan impactantes que Tondreau no pudo evitar el llorar por lo que veía, lo que la llevó a conectarse con el programa para buscar algún tipo de ayuda. “Dorita es una mujer maravillosa y la verdad me cuesta entender que tengamos que visibilizar a través de la televisión una realidad que no puede existir”, destacó.

En ese sentido, agregó: “Tengo tanta rabia, no puedo entender que lleguemos a esto. Sé que para Dorita es su hogar y lo adora, pero no es digno vivir así. Tenemos que terminar con esta realidad de mier.. en este país que no es digna”.

Afortunadamente, al final del programa se pudo recaudar la cantidad suficiente para poder construirle una nueva vivienda, lo que hizo emocionar a Maca y Ángeles, quienes no aguantaron las lágrimas.

“Así queríamos finalizar el capitulo de hoy. Así, ver a Dorita celebrando porque va a tener lo que se merece”, comentó visiblemente la animadora.