REC TV reestrenará teleserie ochentera protagonizada por Ramón Farías

Termina la teleserie “El prisionero de la medianoche” y vuelve a las pantallas de REC TV el clásico ochentero “Celos”, específicamente este lunes 21 de junio a las 19:00 horas.

La producción dramática, que se emitió el segundo semestre de 1982 por Canal 13 y que fue una de las primeras a color de la televisión chilena, arriba a la señal retro para acompañar a los fanáticos de las teleseries durante el nuevo confinamiento que determinó la autoridad sanitaria nacional.

En este contexto, la telenovela dirigida por José Caviedes y protagonizada por el argentino José María Langlais y los actores chilenos Ximena Vidal y Ramón Farías, busca posicionarse en la programación de REC TV para revivir una clásica producción que puso en el tapete la diferencia de edad en el amor.

La trama cuenta la historia de “Joaquín Salas Bau” (José María Langlais) y su amada mujer “Clara” (Ximena Vidal), quienes tienen un matrimonio que para algunos era disruptivo. La diferencia etárea entre esta pareja tiene sus consecuencias, sobre todo en “Joaquín”, quien se convirtió en un hombre extremadamente celoso.

Durante un viaje, “Clara” conoció al que sería uno de los pretendientes de su hijastra, “Juan Manuel” (Ramón Farías), un joven que tiempo después desordenará su vida y calará fuertemente en su corazón.

Para el actor Ramón Farías, esta apuesta de ficción tiene un ritmo muy parecido a lo que se hace actualmente con las teleseries turcas, ya que tiene escenas que son muy extensas.

“La experiencia de hacer esa telenovela fue grata, pero muy muy estresante porque era una telenovela que tenía escenas que eran extremadamente largas. Yo recuerdo que, para medirlo en páginas, una escena larga en una telenovela como Alguien por quien vivir, Anakena o La madrastra, eran tres páginas, aquí en Celos la escena corta tenía cuatro o cinco páginas y las escenas largas tenían 12. Además, al director no le gustaba editar una escena porque decía que se perdía el ritmo”, rememora el ex-político.

Dentro de sus compañeros de elenco se encontraban reconocidas actrices como Patricia Guzmán, Myriam Palacios, Yoya Martínez, Blanca Löwe y Silvia Piñeiro, siendo esta última quien más lo impactó con su versatilidad y talento.

“Yo estaba muy impresionado con Silvia Piñeiro, porque nosotros como espectadores y por lo que yo la había visto en televisión, la teníamos catalogada como la señora de alta sociedad que hablaba muy engolado y que andaba siempre muy bien vestida. Sin embargo, en la teleserie Celos ella hace de la mamá de Clarita, una persona que es alcohólica y opuesta a lo que uno veía”, destaca Farías, quien recuerda también que el director Pepe Caviedes decía que él quería mostrar a Silvia justamente en esta otra faceta, para demostrar que era una muy buena actriz.

Cabe mencionar que una de las anécdotas que más recuerda Ramón de “Celos” es cuando las personas lo detenían en la calle para hablarle de una manera muy particular. “Hay un momento en que mi personaje habla al revés y es una clave que tenía para hablar con Clarita, entonces me empezó a pasar que la gente me miraba en la calle y me empezaban a hablar al revés. Daban vuelta las palabras como mi personaje lo hacía en la telenovela, entonces uno ahí se daba cuenta de que había harta gente que la veía”, menciona el actor.

Para Ramón Farías, Canal 13 siempre ha sido su hogar, ya que desarrolló gran parte de su carrera en la exseñal del angelito, debutando en “La madrastra”, para luego participar en distintas producciones, como “Sábados gigantes” y “Medio mundo”, entre otros programas. A pesar de que han pasado los años y dejó la televisión por un largo tiempo para dedicarse a la política, el actor asegura que le gustaría volver a la pantalla chica.

“Me encantaría volver a las telenovelas y volver a hacer televisión”, confiesa el integrante del elenco de teleseries como “Secreto de familia”, “Acércate más” y “Las Vega´s”, sintetizando que “yo estoy dispuesto a hacer lo que pueda para poder volver a hacer teleseries o programas. A mí me gusta mucho hacer televisión y comunicar a través de ella”.