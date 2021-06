Hermano de Mila Correa comentó el estado de salud de la exchica reality: sufre de Covid-19 y cáncer

El pasado domingo, la exchica reality de “Amor a Prueba”, Mila Correa, causó sorpresa en sus seguidores en redes sociales al confirmar que producto de terceros, se contagió por Covid-19.

En aquella oportunidad publicó molesta que “llevo meses cuidándome, ¡meses! Privándome de todo. Privándome inclusive de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer”.

Debido a su situación, la salud de Correa se complicó al punto de tener que ser hospitalizada. En aquella ocasión, aclaró que se mantenía positiva y con la esperanza de poder salir adelante.

“El día de hoy me encuentro en urgencias. He vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salió positivo”, publicó aquella vez.

Pese al difícil panorama que enfrenta Mila, su hermano, Rubinho Correa, se encargó de dar noticias positivas sobre su estado, publicando en la cuenta de su hermana un mensaje esperanzador.

“Los médicos estabilizaron ambas enfermedades en mi hermana. Al día de hoy, Mila gracias a Dios se encuentra estable y se mantiene bien”, señaló.

En la oportunidad además aprovechó de agradecer por los mensajes de apoyo, y por las muestras de cariño que le han hecho llegar a la modelo de ascendencia brasileña.

Posteriormente, en la publicación realizada añadió: “Infinitas gracias a todos los profesionales de la salud”. Debido a que con la labor del personal se logró la estabilización de Mila. Lo cual toma un gran peso considerando que los pacientes oncológicos corren riesgos mayores al enfrentarse al virus.