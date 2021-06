“Qué curioso que vete a esta diputada que presentó el único proyecto de retiro real”: Pamela Jiles encaró a Rodrigo Sepúlveda y el periodista respondió en vivo

Durante la jornada de este sábado, la diputada Pamela Jiles encaró en vivo al periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, quien en el noticiario entrevistó a los legisladores Marcelo Díaz y Jorge Alessandri, para abordar los proyectos presentados por los parlamentarios para el retiro de fondos de pensiones.

En este contexto, la diputada le envió un mensaje a través de Twitter al comunicador, acusándolo de vetarla en el programa de noticias: “Rodrigo Sepúlveda, qué curioso que usted entreviste extensamente a dos diputados que NO proponen retirar el 100% de fondos previsionales, y vete a esta diputada que presentó el único proyecto de retiro real. ¿Usted se hace parte de exclusiones y vetos televisivos?“, cuestionó Jiles.

Esta pregunta fue respondida en vivo por Sepúlveda, quien sostuvo: “Me acaba de llegar este Twitter y lo quise poner al aire. Me escribió la diputada Pamela Jiles, a quien le agradezco por comunicarse con nosotros”.

“Diputada Pamela Jiles, nunca he funcionado con veto. Es lo que me haría no estar acá. Yo no funciono con veto. Nunca en mi vida, en toda mi trayectoria, en lo que haya hecho bien o mal, pero el veto conmigo no va“, aclaró el profesional.

Junto a esto, recordó que “muchas veces me vetaron, pero el tiempo fue dando vuelta la situación. A mí me vetaron técnicos, jugadores, por críticas futbolísticas”.

“Yo pongo esto para que se de cuenta que de mi parte o del canal no hay veto. Feliz de escucharla, ningún problema“, declaró finalmente.