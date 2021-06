Sergio Lagos y primera ruta televisada del pisco chileno: “Esto era una deuda cultural”

Este domingo, a las 22:30 horas y por las pantallas de 13C, llegará la primera ruta televisada del pisco chileno, “Alambique”, un nuevo programa que busca descubrir las historias que guardan las pisqueras, productores y artesanos agrícolas en cada etapa de este mágico proceso de destilación. Desde la parra al alambique y desde ahí a la botella.

Contado por sus propios protagonistas, el espacio gestado por Colores producciones en conjunto con Pisco Chile A.G. y el Gobierno regional de Coquimbo, se adentrará desde una mirada curiosa, didáctica e interesante en la historia y secretos de cada pisquera, para conocer todos los detalles sobre su origen, particularidades que la distinguen y legado.

En la conducción estarán la cocinera y sommelier experta en pisco, Josefa Balanda, y el ya clásico rostro de Canal 13, Sergio Lagos, quien señala a RadioAgricultura.cl que “hacer este programa es más que un lujo, es un privilegio, y es, además para mí, un capítulo de aprendizaje enorme”.

En ese sentido, el también animador del matinal “Bienvenidos” declara que “es maravilloso cuando uno aprende, y el periodismo tiene que ver con eso, con aprender del otro… y las comunicaciones tienen que ver con eso también, con aprender de la persona que tienes al frente. Y si es que no existe aquello, que tú puedas recoger algo de un proceso de investigación, de un reportaje o de una entrevista, creo que no tiene mucho sentido”, destacando que “en el caso de Alambique, es un océano de conocimientos y es una tremenda lección de cariño, de puras cosas buenas que la gente alrededor del mundo del pisco me entregaron no sólo a mí, sino que a todo el equipo”.

Tomando en cuenta que él es un fan del pisco, ¿estuvo en su “salsa” haciendo un programa de estas características y recorriendo las pisqueras del norte de Chile? Sergio responde que “yo comí uva como nunca, bebí, caté, olfatee y me llené de riqueza ahí… con el sol, los valles, la tierra, el agua y toda la gente de la zona y que trabaja en eso. Realmente fue súper estimulante”.

Acerca de que la televisión le diera un espacio a algo tan típico chileno como es el pisco, Lagos manifiesta que “esto era una deuda cultural. Nosotros somos una cultura que observa muy poco las cosas que la constituyen. Muy pocos saben quién es David Arellano, pero todos se hacen llamar colocolinos; son muy pocos lo que saben en profundidad la historia de Los Jaivas, pero todos hemos escuchado a Los Jaivas; son millones las personas que consumen a diario o semanalmente un cóctel o un combinado con pisco, pero son muy pocos los que se han preocupado de descubrir el origen, cómo se da y cómo ocurre. Y esto viene a llenar un espacio vacío, y yo creo que en muchísimas otras dimensiones nos pasa eso”, añadiendo que “¿cuántos sabemos de los ríos de Chile, del cobre de Chile, de los productos marinos y de los tipos de peces que hay en nuestras costas?… y así podría seguir”.

En ese sentido, el conductor del espacio que irá cada domingo a las 10 y media de la noche por la señal cultural de Canal 13 sintetiza que “esto es parte de un mundo cultural que los chilenos hemos dejado pasar, que no hemos atendido, y que ahí está para maravillarnos y hacernos sentir parte de algo que también nos pertenece”.