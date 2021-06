“No pude haber elegido un mejor papá para nuestros hijos”: El cariñoso saludo de Diana Bolocco a Cristián Sánchez

La animadora Diana Bolocco saludó en el Día del padre a su pareja, Cristián Sánchez, con un cariñoso y extenso saludo.

“Feliz día al papá de nuestra casa. No pude haber elegido un mejor papá para nuestros hijos. Me encanta que siempre tengas la palabra precisa y que todo lo que hagas sea el ejemplo perfecto. Estás siempre listo y dispuesto para jugar, acompañar y educar. Te amo con todo mi corazón. Feliz día @crissancheztv”, le escribió en Instagram.

También, Bolocco aprovechó de enviar un saludo a su padre.

“Y a mi papito lindo…… sólo le pido a la vida que me regale más tiempo contigo para disfrutarte a concho. Me criaste con todo el amor del mundo, me enseñaste a ser de una sola línea y me dijiste que los sueños no tienen límites. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por quererme tanto”, afirmó la conductora de Mucho Gusto.

“Y a todos los papás de esta comunidad virtual, un abrazo enorme y muy feliz día”, cerró finalmente.

Su publicación logró más de 13 mil “me gustas” y 150 comentarios.