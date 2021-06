El regreso de Marcial Tagle y Carmen Gloria Bresky a 15 años de “Casado con hijos”: “Es la mejor partner y pareja televisiva que puedo tener”

De lunes a jueves, a las 22:35 horas, Canal 13 pone en sus pantallas su nueva teleserie, “La torre de Mabel”. La nocturna se centra en tres amigas que se instalan con un motel clandestino en un colapsado edificio de Santiago centro y dentro del elenco están Marcial Tagle (“Valerio”) y Carmen Gloria Bresky (“Marla”), quienes interpretan a un taxista y a una secretaria, respectivamente.

Los actores destacaron como el matrimonio de “Pablo” y “Marcia” en la exitosa sitcom “Casado con hijos” hace 15 años y ahora se reencontrarán en pantalla con sus personajes. Es que “Valerio” y “Marla” se vincularán próximamente en la telenovela en tono de comedia dirigida por Cristián Mason.

“La Yoya (así le dicen los amigos y conocidos a la actriz) es la mejor partner y pareja televisiva que puedo tener. Mi mujer es actriz y la amo (Luz Valdivieso), pero mi mejor partner actoral es Carmen Gloria Bresky”, confiesa Tagle.

A lo anterior, el intérprete agrega que “la Yoya es mucho más divertida que yo y es mejor actriz que yo. Ella hace reír a toda la gente, pero yo tengo una particularidad con la Yoya: que yo la hago reír a ella y eso la prende, y si ella se prende, hace reír al resto. Entonces es un engranaje, un efecto dominó”.

Por su parte, Bresky declara que “si uno hace piola la comedia, junto con Marcial nos tiramos por un tobogán y eso no se puede evitar. Nosotros tenemos complicidad, yo no lo tengo ni que mirar y ya sé qué está pensando y me da risa”, añadiendo que “ha sido un súper regalo para mí volver a estar con él y hay mucho cariño”.

Carmen Gloria señala que “uno asocia al tiro a la pareja que hicimos en Casado con hijos, pero acá tenemos otros personajes, ha pasado tiempo y lo que hacemos es diferente. Está buena la dupla, además las cosas se transmiten por la pantalla y, humildemente, creo que vamos a poder transmitir la química, ese cariño, esa libertad para jugar, ese respeto por el otro y respetando el otro espacio también. En ese sentido, dejamos que el otro se luzca… a mí me alimenta lo que él hace, me inspira y me siento en confianza, por lo que estoy muy agradecida de que me haya tocado actuar de nuevo con él y de poder matarme de la risa en el set”.

Cabe mencionar que desde el episodio de esta noche de “La torre de Mabel”, Carmen Gloria Bresky empezará a cobrar más importancia en la nocturna del 13. Hasta ahora sólo se le había podido ver en el capítulo 1, en su supuesta despedida de soltera. Sin embargo, desde esta noche, “Marla”, su rol, comenzará a mostrar su historia, la de secretaria de “Gaspar Elizondo” (Álvaro Espinoza) y que es otra de las personas que trabaja para “Laura” (Ignacia Baeza) en el afán de esta mujer de alejar a “Mabel” (Paloma Moreno) de su amado primo.

“Mi personaje es la secuaz de esta villana, alguien torpe, ingenua y un poco lucer e infantil. Y a pesar de que Marla hace cosas malas, es buena de corazón. Es decir, ella se mueve por aguas oscuras sin ser mala”, adelanta “Yoya” sobre su papel, enfatizando que “todas las torpezas que le surgen al personaje son muy graciosas”.

“La torre de Mabel”, nueva teleserie nocturna, de lunes a jueves después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.