“Sentimos admiración mutua”: Ignacia Allamand y el emotivo mensaje que le dedicó a su padre en las redes

El pasado domingo se celebró el Día del Padre, festividad en donde múltiples rostros utilizaron las redes sociales para enviarles mensajes a sus progenitores.

Una de estas fue la ex “MasterChef Celebrity” Ignacia Allamand, quien a través de su cuenta de Instagram le envió un mensaje a su padre, el canciller Andrés Allamand.

En la postal la actriz aparece cuando era una niña en los brazos de su padre, imagen que fue acompañada de un extenso texto, donde agradeció la formación que le dio su padre, a pesar de las diferencias que puedan tener.

“Algunas personas me preguntan si me pesa mi apellido, si me llevo bien con mi Papá o si fue difícil nacer en una familia con pensamientos tan conservadores. La verdad, lo único que me pesa es no poder ver y abrazar a mi Papá tanto como quisiera”, inició señalando.

Luego continuó: “No solo nos llevamos bien, si no que sentimos una profunda admiración mutua y nos amamos con todo el corazón (…) Fui criada con la libertad de tomar mis propias decisiones y el apoyo para pensar distinto y hacer mi propio camino“.

Finalmente expresó: “Feliz día a todos los papás. Sé que no es una tarea fácil, menos en tiempos donde la masculinidad sana es algo que se está reformando y muchas veces ser un ejemplo en ese sentido es más difícil que lo que les reconocemos. Gracias por tratar. Por educarse. Por cuidar, apoyar y contener”.

Aquí puedes revisar la publicación: