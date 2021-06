Ignacio Gutiérrez reaccionó a dichos de Hugo Valencia: “Ha inventado mil cosas mías, mil”

En un nuevo capítulo de “Complices” el periodista Ignacio Gutiérrez se refirió nuevamente a la tensión que existiría con Gino Costa, quien fue su colega en “Buenos Días a Todos”.

Este tema también fue tocado en el programa “Me Late Prime“, en donde Hugo Valencia entregó detalles de su experiencia en el matinal de TVN, donde también participó.

“Lo primero, es que Gino dice la verdad. Él dice que no era, no es y dudo que sea amigo de Nacho (Gutiérrez). Eso es una realidad. Lo segundo, voy a decir lo que vi y lo que escuché. Siempre ahí en el set, buenas palabras de Nacho para con Gino. O sea, empoderándolo, diciéndole cosas como buenas, de que tenía que avanzar, crecer, etc. Distinto es lo que a Gino le puede haber llegado por detrás, de cosas que pueden haber ocurrido con Ignacio“, sostuvo al respecto.

Tras esto sostuvo que había un aspecto que molestaba a todos los panelistas del programa de TVN. “Sí había algo real y que nos molestaba a todos por parejo y era que… (golpeó la mesa)”, sostuvo, a lo que el conductor Daniel Fuenzalida preguntó: “¿Que te callaran?”, y el respondió: “Sí poh, a todos. A todos”.

Este tema fue repasado por Ignacio Gutiérrez en “Cómplices”, donde se refirió a los dicho que ha tenido Hugo Valencia en su contra.

“Nosotros no estamos para cuestionar cómo son en lo personal. Esto son solo informaciones que yo he recabado”, dijo Paula Escobar, repasando lo sucedido con Gonzalo Ramírez. “Yo no sé cómo es él en su día a día, pero sé también que es una persona un poco conflictiva con su equipo“, señaló.

Tras esto Francisca García-Huidobro le consultó si preferiría trabajar con Gino Costa o Cristián Sánchez, ante lo cual replicó que prefería a Costa “porque es amoroso”. “Es que ese tema salió porque hay un par de personas ahí que les caigo mal. Integrantes del Bueno Días a Todos, que estaban cuando yo no quería que se hiciera farándula, ¿te acordai? Hugo Valencia, por ejemplo“, expresó.

“Hugo ha inventado mil cosas mías, mil. Yo me río, porque aparte son puras leseras. Yo no me voy a enojar porque dice que ‘entré al camarín y cerré la puerta muy fuerte’. Son huevadas, no hay nada grave (…) A mí me joroban otras cosas. Esos temas la verdad…”, sumó luego.

Por último expresó: “Me molesta evidentemente cuando hablan cosas que son falsas como decisiones y cosas así. Eso no. Que quede claro que uno no tiene opción, no sé si ustedes, de echar a alguien”.