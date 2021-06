“Me faltó tiempo contigo aquí en la tierra”: Diana Bolocco se emocionó al recordar a su hermano fallecido

La animadora Diana Bolocco recordó con emotivas palabras a su hermano Rodrigo, quien, recordemos, falleció hace ya varios años en un trágico accidente automovilístico.

En el día del cumpleaños de su hermano, la conductora del matinal “Mucho Gusto” de Mega expresó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una inédita imagen de Rodrigo.

“Hoy, seguro tienes una fiesta en el cielo. Repleta de ángeles. Porque es imposible no amarte al conocerte“, comenzó expresando Diana en la plataforma digital.

“Seguro tienes varios corazones rotos y muchos otros amigos íntimos. A mí me faltó tiempo contigo aquí en la tierra, pero espero que, en algún momento y en alguna otra dimensión, nos pongamos al día”, agregó la comunicadora.

Finalmente declaró que “yo no tendré que contarte nada, porque siento que me acompañas a cada momento aunque no pueda verte, pero yo escucharé feliz todas tus aventuras. Feliz cumpleaños hermanito querido”, cerró.

