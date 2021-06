“Partió Lucas. Se nos fue parte de nuestra vida”: El complejo momento de Rodrigo Sepúlveda tras dura pérdida familiar

Un conmovedor video fue el que publicó el periodista Rodrigo Sepúlveda a través de sus redes sociales, dando a conocer una dolorosa pérdida familiar que sufrió el pasado fin de semana.

En el registro, el comunicador lamentó la muerte de su mascota “Lucas”. “Recién tengo la fuerza para contarlo. Me fue imposible hablarlo. Fue un fin de semana muy penoso. Partió Lucas. Se nos fue parte de nuestra vida. Gracias por todo el respeto“, expresó.

Asimismo, confesó que “fue para mí un fin de semana muy duro, un fin de semana donde tuve que trabajar muchísimo, cumplir roles importantes y estuve parado por la responsabilidad que uno tiene y por el respeto a mis compañeros del canal”.

“Ustedes saben lo que yo quiero al Lucas y lo que significa él para mi señora, para mis dos hijas, era un hijo más para nosotros. Lucas era un hijo. He estado súper triste, súper tirado y me he tenido que levantar porque han pasado cosas relevantes”, complementó el profesional de Mega.

Junto a esto, contó que su mascota tenía un “tumor tremendo, el cual aguantó durante un año con una fuerza, es un verdadero héroe”.

“Se nos va parte de nuestra vida, de la Renata, de la Javi, de la Paula, mío, un personaje extraordinario, porque era parte de nuestras vidas, parte de nuestra casa”, concluyó.

Revisa el video a continuación: