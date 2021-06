Giulia Inostroza se vacunó contra el Covid-19 a sus 14 años: ella explicó por qué

Hace unos días se informó desde el Ministerio de Salud que Chile cumplió con el 80% de la población vacunada contra el Covid-19, proceso que ahora está apuntado a los más jóvenes.

Así, varios rostros nacionales han llamado a someterse al proceso de vacunación, con el fin de ayudar al control de la pandemia que ha golpeado duramente al país.

Bajo este contexto la joven actriz Giulia Inostroza, recordada tras su paso por las teleseries “Papá a la deriva”, “Isla Paraíso” y “Ámbar”, recibió la inyección a sus 14 años.

“Hoy me tocó vacunarme con la primera dosis. Me llegaron muchas preguntas porque me vacuné. Es porque tengo una enfermedad crónica cual me permite tomarme la primera dosis. Espero pronto que todos nosotros estemos protegidos”, escribió en una publicación donde posó con el carné de vacunación.

Cabe señalar que el pasado 22 de junio el gobierno anunció que comenzará a vacunar a adolescentes de 12 a 18 años contra el Covid-19.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió Giulia Inostroza: