Lavín utiliza su desliz en debate para publicar TikToks: “Tu mamá me dijo que estabas fumando marihuana”

Como una estrategia para apelar a las masas más jóvenes, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, publicó un video en TikTok. En este hace una clara referencia a una mediática declaración que hizo durante el debate presidencial de Chile Vamos.

En aquella ocasión, Lavín afirmó convencido de que “las mamás” de la comuna de Las Condes “de repente me pasan el teléfono. ‘Don Joaquín por favor llame a mi hijo, y pídale que no fume marihuana”. Esto, debido a que confirmó que en un eventual gobierno suyo, “por ningún motivo” legalizaría a la marihuana.

En ese sentido, el candidato se grabó en su su auto, en un registro que lo muestra marcando un número en un celular, imitando una llamada telefónica, en la cual dice apuntando hacia la cámara: “Hola soy Joaquín Lavín y tu mamá me dijo que estabai fumando marihuana. Estai loco, no lo hagai. No, en serio. De verdad”.

Revisa el video a continuación.