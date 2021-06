“Fue un error y nunca nadie me llamó así”: Belén Soto explicó por qué nadie la llama por su primer nombre

La destacada actriz Belén Soto se tomó unos momentos en redes sociales para aclarar varias dudas de sus seguidores con respecto a su vida personal y también profesional.

Fue en este contexto que la intérprete nacional reveló cuál era su primer nombre y explicó por qué nadie la llamaba así.

“Por qué no usas el nombre Pía y sí Belén?“, fue una de las consultas que recibió Soto a través de su cuenta de Instagram, donde procedió a argumentar este hecho.

“Me hacen harto esta pregunta (…) nunca nadie en la vida me ha llamado Pía, ni mi familia, amigos, nadie”, confesó la actriz, agregando que “honestamente me llamaba Lucas hasta que nací y se dieron cuenta que era mujer. Ahí decidieron llamarme Belén, pero querían seguir la tradición de los dos nombres y le sumaron el Pía antes“.

Finalmente afirmó que “fue un error y nunca nadie me llamó así. He pensado muchas veces en sacármelo también, ya que siento que no me representa”, concluyó.

