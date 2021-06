“Ha sido doloroso y difícil”: Ignacio Gutiérrez tuvo que ser operado de urgencia tras complicación de salud

El animador Ignacio Gutiérrez reveló el complejo momento por el que está pasando, luego de que tuviera que ser operado de emergencia por una hernia, que -según él- terminó “desgarrando” parte de su musculatura.

“Lo que yo tengo acá es un drenaje, son unas sondas que he tenido durante estas últimas dos semanas, donde me operaron de emergencia por una hernia que tenía, que finalmente desgarró los músculos y se produjo un problema bastante complicado, y tuve que entrar a pabellón en una cirugía bastante larga que me la mantuve en reserva”, sostuvo a través de un video publicado en sus redes sociales.

En este sentido, reflexionó sobre el tema y aseguró que a pesar de sentir mucho dolor, se ha mantenido con el ánimo “arriba” y de igual manera ha continuado trabajando.

“Quería mostrárselos porque, más que reflexionar y decirles que hoy día estoy mucho mejor, que hay mucho dolor y muchas cosas todavía que trabajar, el tener que estar con esto durante tanto tiempo, uno no lo puede hacer solo, yo no he dejado de trabajar, no he dejado de grabar, ustedes me han visto que no he dejado de tener el ánimo absolutamente arriba, pero me ha sido súper difícil“, aseguró.

En tanto, junto al video el comunicador redactó lo siguiente: “Ha sido doloroso y difícil, pero pidiendo ayuda a mis afectos he podido abordarlo con mucho ánimo. Si necesitan ayuda, pídanla! Los quiero”.

Tras dar a conocer esta noticia, Gutiérrez se llenó de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes le escribieron positivos comentarios.

Revisa la publicación acá: