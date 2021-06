Savka Pollak actualizó el estado de su hija tras sufrir accidente: debió ser operada

El día de ayer Savka Pollak relató un complejo momento que vivió con su hija menor tras un incidente en su hogar, situación por la cual la menor debió ser operada de urgencia.

“Sentí un golpe, nada fuerte, era un salto desde un sillón bajo al suelo. Pero el llanto fue diferente, por suerte estaba acompañada y sin moverla, la miré y me di cuenta rápido de que algo andaba mal con su codo, estaba fuera de su lugar”, partió señalando la animadora.

Tras esto señaló que la trasladó a un recinto médico. “Fue terrible sacar la radiografía, le dolía. La enyesaron y eso calmó su dolor bastante. Se veía tan frágil y entregada. El diagnóstico fue rápido, no me acuerdo el nombre exacto pero fue una fractura y se debía operar“, sostuvo la exrostro de TV.

Afortunadamente la cirugía salió bien, de acuerdo a lo que informó Pollak. “Quería agradecer la enorme cantidad de mensajes que me han mandando a mí, a la Laurita, en estas horas que han sido algo complejas”, relató en un video que compartió en Instagram.

“Por suerte todo salió perfecto, la operación, la Lauri se recuperó bien (…) Y a replantearnos ahora porque va a estar un tiempo con su bracito con cabestrillo, así que adecuarnos todos a este proceso de cambio”, agregó la periodista.

Finalmente expresó: “Han sido horas de mucho cansancio, de enfrentar hartos miedos también, hartas incertidumbres, pero me he sentido súper acompañada. He leído sus mensajes llenos de cariño y quería agradecerlo. De verdad muchas gracias”.