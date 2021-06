“Que nunca les avergüence de dónde vienen”: Naya Fácil cumplió sueño de la casa propia y compartió fotos

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras compartir el logro de una meta personal. La influencer reveló que, tras años de esfuerzo ahorrando, compró su casa propia al contado.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, Naya —notoriamente emocionada— contó detalles del proceso que enfrentó para conseguir el inmueble.

“Creo que es la meta más grande personalmente que he logrado hasta ahora (…) A mi corta edad he pasado muchas cosas… no me avergüenzo absolutamente de nada, estoy orgullosa de las cosas que he logrado”, dijo la influencer.

A lo anterior agregó: “Me siento orgullosa de yo sola poder lograr todas las cosas que quiero y también darles ánimo a ustedes, de que si algún día quieren lograr alguna cosa, háganlo chiquillos. Ustedes son capaces de todo y que nunca les avergüence de dónde vienen”.

Los registros fueron aplaudidos por los internautas, quienes celebraron el logro de la influencer nacional con mensajes de apoyo y felicitaciones.

Revisa los registros a continuación:

