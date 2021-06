“Imagino que esperaban tuviera un duelo más largo”: Revelan supuesto conflicto entre familia de Javiera Suárez y Cristián Arriagada

Hace algunos días se reveló que existiría un conflicto entre el doctor Cristián Arriagada y la familia de su difunta esposa, la periodista Javiera Suárez, con quien tiene un hijo en común llamado Pedrito Milagros.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien reveló a través de sus redes sociales esta información, señalando que el médico y la familia de Suárez se llevarían “lamentablemente mal“, aunque no entregó mayores detalles sobre el tema.

Quien sí ahondó en esta respuesta fue Francisco Halzinki, popularmente conocido en Instagram como “Experto en reality”, quien ratificó la información entregada por Gutiérrez.

“¿Es cierto que al doc no lo quiere la familia de la Javi?”, fue la consulta recibida por Halzinki, quien aclaró que “no sé si no lo quieren, pero tengo entendido que no comparten que el haya rehecho su vida amorosa y que actualmente esté en una relación”.

“Imagino que esperaban tuviera un duelo más largo, pero es una situación tan personal que es complejo cuestionar a una persona por eso, ya que cada proceso es diferente”, complementó el “Experto en reality”.