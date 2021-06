“Voy a decir la verdad”: Pamela Díaz reveló los últimos retoque que se hizo en su rostro

Hace algunos días Pamela Díaz junto a Jean Philippe-Cretton participaron en el programa que realiza la animadora Karen Doggenweiler a través de Instagram, en el marco del arribo de “La Fiera” a TVN.

Así, los halagos de Doggenweiler a Díaz no se hicieron esperar. “Estás muy bonita ¿puedes acercarte un poco más?”, le pidió Karen.

Ante esto, Pamela señaló que quizá los filtros que utiliza en las redes sociales estaban haciendo algún efecto en su rostro, sobre lo cual Jean Philippe Cretton le preguntó si se había hecho algún “retoque” reciente.

Bajo esta pregunta, Pamela Díaz lo reveló: “¡Ay, ya! ¡¿Qué quieres que diga?! Ya, voy a decir la verdad (…) el otro día ‘people. No, no me estiré, me hice un bótox, pero muy chiquitito, no tanto. Uy, no es tan chico, porque no puedo arrugar“.

Tras esto entregó más detalles de esta intervención: “Me hice unas vitaminas para los labios (…) A mí se me secan los labios, siempre los tengo partidos, y hay una inyección que es para que tengas vitaminas y para que no se me sequen; entonces te quedan más rosaditos. Y me perfiló los labios, como las puntas, pero no es tanto“.

Aquí puedes revisar la transmisión de Karen Doggenweiler: