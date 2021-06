J. C. Rodríguez por el anuario de Jadue: “Basta de decir que alguien antisemita, cuando es semita”

Esta miércoles, en el matinal “Contigo en la Mañana”, de CHV, discutieron sobre el anuario escolar de Daniel Jadue y sobre la aprobación de la Cámara de Diputados para pedirle al candidato del PC explicaciones por el texto.

Durante la discusión con los panelistas, J. C Rodríguez hizo un llamado de atención a quienes califican de antisemita al alcalde de Recoleta, pues están incurriendo en un error.

“Primero Jadue no puede ser antisemita, porque él es semita. Me voy a tomar diez segundos para explicarles a la gente, que no solo los judíos son semitas, los libaneses también y toda la gente que vive en esa región. Es un gentilicio”, aclaró, refiriéndose el origen palestino del comunista.

“Ya basta de decir que alguien es antisemita, cuando es semita, de verdad que es importante esto”, afirmó.

Además, el periodista agregó que Jadue ha dicho que tiene respeto los judíos y eso ya ha salido en la prensa. “Parezco que fuera de la campaña de Jadue y es lo mas distante que estoy”, comentó.

Para ejemplificar lo dicho, leyó textualmente una cita consignada por el diario La Tercera, en que el candidato señala: “Tengo absoluto respeto por la comunidad judía, nos vamos a tratar con todo el respeto. Soy partidario del Estado laico y a todas las comunidades las trato con respecto, seré un ferviente promotor contra la incitación al odio”.