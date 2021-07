“No sé cuándo me lo va a pedir”: Pamela Díaz no ocultó sus ganas de volver a casarse y aludió a Jean Phillipe Cretton 

La animadora Pamela Díaz se mostró emocionada con la idea de volver a contraer matrimonio, en medio del programa “Me Late Prime”, donde sorprendió con sus confesiones.

En el espacio de TV+, la comunicadora aludió a su relación actual con el periodista Jean Phillipe Cretton y aseguró que “a mí me encantaría casarme muchas veces”.

En este sentido, la también rostro de Televisión Nacional (TVN) se sinceró y reconoció que “yo creo que ahora igual me voy a casar. Cuando me pidan matrimonio… No sé cuándo me lo va a pedir“, dijo.

Cabe recordar que Díaz ya lleva varios meses de relación junto a Jean Phillipe, con quien incluso se fue de vacaciones a Cancún en noviembre del año pasado, cuando no habían restricciones sanitarias por la pandemia.