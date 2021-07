“Yo también me he fumado un pito”: José Antonio Neme y Diana Bolocco desclasificaron su experiencia con la marihuana

Durante este viernes Diana Bolocco y José Antonio Neme protagonizaron un lúdico momento en “Mucho Gusto”, luego de que ambos desclasificaran su experiencia con la marihuana.

Esto fue desclasificado tras repasar los memes sobre la llegada de Julio, en donde los cibernautas aluden a Julio Iglesias.

“Julio se pasa volando”, señaló una de las imágenes que vieron, donde el artista aparecía abrazando una planta de cannabis.

Así, Diana Bolocco le preguntó a Neme si creía que alguna vez Julio Iglesia se había fumado un “pito”, ante lo cual el conductor reveló que él sí había consumido: “Sí, yo también me he fumado un pito“, generando sorpresa entre los panelistas.

Tras esto Neme le consultó a Diana qué sintió cuando la probó, ante lo cual expresó: “No me gusta para nada. Me baja, me ‘psicosea’“.

Por otro lado el periodista señaló que él se pone “creativo”, aunque aclaró que él no lo hacía de manera frecuente. “Lo hago ocasionalmente, recreativo. Soy adulto, entonces uno prueba pasa saber de qué estamos hablando, en fin…. de repente uno comienza a relajarse“, cerró.