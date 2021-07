Icónica cantante italiana Raffaella Carrà falleció a sus 78 años

La reconocida artista italiana Raffaella Carrà habría fallecido el día de hoy a los 78 años de acuerdo a múltiples medios internacionales.

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre“, fue parte de lo que expresó Sergio Iapino, quien compartió en su carrera profesional con la intérprete.

En la misma línea agregó: “Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso“.

Recordemos que Raffaella Carrà revolucionó la televisión y cambió la forma de percibir el espectáculo, teniendo gran acogida en España y Latinoamérica, anunciando el año 2016 que se retiraría de la televisión para darle cabida a los nuevos rostros.