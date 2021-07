"No sé cómo lo podría hacer...": Kel Calderón respondió por qué no tiene OnlyFans

La influencer Raquel Calderón es una activa usuaria de redes sociales y este lunes le sacó provecho a sus historias de Instagram respondiendo preguntas.

Como ya es habitual, la hija de Raquel Argandoña respondió de todo. En eso, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Te harías un OnlyFans?”, en relación a la aplicación de contenido privado.

“No tengo nada en contra de OnlyFans pero me toma mucho tiempo mantener mis redes actualizadas para ustedes (Instagram, Youtube, TikTok, etc. No sé cómo lo podría hacer con otra más”, respondió “Kel”.

En otra de las preguntas, un usuario le preguntó por sus rutinas de ejercicio y en otra historia un seguidor le dijo que no creía que su pelo fuera de color natural.

Kel respondió de la siguiente forma: