José Antonio Neme le respondió a Marcela Vacarezza tras crítica a Daniel Jadue: “Dale una vuelta”

Recientemente la comunicadora Marcela Vacarezza se refirió a los dichos del candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, dichos que generaron una respuesta del periodista José Antonio Neme.

“Las empresas que no son exitosas, que no son capaces de pagar buenos sueldos, que no son capaces de contribuir al Estado sencillamente no pueden existir“, fue parte de lo que expresó la psicóloga.

Tras el discurso de Jadue, Vacarezza utilizó su cuenta de Twitter para expresar: “Pensé que no era cierto que Daniel Jadue había dicho que las Pymes que no podían pagar altos sueldos no debían existir. Lo vi…“.

Este mensaje en las redes sociales generó una réplica del conductor de “Mucho Gusto”, quien en la misma publicación le respondió: “Querida cualquier negocio es súper ‘viable y rentable’ si en la planilla de sueldos tú escribes 0. Para que un negocio sea viable y rentable la operación debe permitir pagar sueldos con el cual ese trabajador pueda financiar un mes de vida”.

Aquí puedes ver su intercambio de mensajes:

Pensé que no era cierto que @danieljadue había dicho que las Pymes que no podían pagar altos sueldos no debían existir. Lo vi… — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) July 3, 2021