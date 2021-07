“Un día muy especial”: Hija de Daddy Yankee se comprometió con su pareja en el día de su cumpleaños

El pasado 18 de junio la hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala, cumplió 25 años, festividad que difícilmente podrá borrar de su mente, ya que ese preciso día su pareja el fotógrafo Carlos Olmo le pidió matrimonio.

Si bien el hecho ocurrió hace un par de semanas, la joven optó por hacerlo público en sus redes sociales el pasado martes, donde confirmó que se casará con su pareja con quien mantiene una relación hace tres años.

“Bueno y finalmente después de 3 semanas quería compartir con ustedes algunas fotos de un día muy especial lleno de felicidad, amor y alegría rodeados de FAMILIA. 18 de junio de 2021 OFICIALMENTE FIANCÉ (comprometida)”, partió señalando.

Junto a esto aprovechó para enviarle un romántico mensaje a quien será su futuro esposo: “Quién diría que serías tú la persona ideal para esta loca que no trae manual de instrucciones. No desearía que fuese otra persona que no seas tú. Te amo tanto“.

Carlos, por otro lado, también tuvo palabras sobre este compromiso: “Oficialmente futura esposa. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo”.

Cabe señalar que, hasta el momento, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee no se ha pronunciado al respecto.

Aquí puedes revisar la publicación: