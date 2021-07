“Es un tema súper relevante”: Felipe Braun analiza el nuevo impacto que generó su personaje homosexual en “Machos”

En enero de este año, Canal 13 empezó a retransmitir la recordada teleserie “Machos” en el bloque después de almuerzo, y el público ha premiado esta apuesta con gran sintonía y repercusión en redes sociales. Es que a 18 años de su emisión original, la historia del clan “Mercader” ha vuelto a impactar y destacando como tema de conversación en la sociedad chilena.

Uno de los personajes que más ha dado de qué hablar es el de Felipe Braun, quien en la telenovela encarnó a “Ariel”, el hijo homosexual y no aceptado por su padre (Héctor Noguera) por tener esta orientación sexual. Cada vez que dicho papel tiene protagonismo en los capítulos de “Machos”, como cuando “Álex” (Jorge Zabaleta) le dio una golpiza o él le contó a sus hermanos que es gay, en Twitter el tema se convierte en Trending Topic.

Respecto al nuevo éxito que está teniendo “Machos” en su retransmisión actual, Braun señala que “son de esas teleseries que no pasan de moda porque toca temas que involucran mucho a las sociedades”, agregando, en torno al tópico de su papel en específico, que hoy las temáticas LGBTQI+ vuelven a estar en la palestra y lo que muestra “Machos” coincide con lo que actualmente está en conversación en la sociedad. De ahí que su retorno a la pantalla esté siendo muy bien recibido por el público y comentado en redes sociales.

“Lo interesante ahora es cómo el mundo está cambiando hacia abrirse a estos temas que parecen tan lógicos, porque lo vamos a mirar con el tiempo y vamos a decir chuta, ¿cómo durante años pudimos discriminar a una persona por tener los gustos que tenía? Es una locura”, destaca Felipe, a lo que añade que “la sociedad está viviendo momentos súper importantes y donde está tratando de ser más justa, por lo que estos temas son realmente fuertes e impactan”.

El actor, que hoy es rostro de programas en 13C, comenta que “algunas personas me dicen que no se le vio ningún pololo a Ariel, y aquí lo que importaba tratar era la relación con el padre de una familia que rechaza a un hijo homosexual. Eso era mucho más complejo, y cada vez que miro con el tiempo me parece fascinante cómo lo tomaron los guionistas”.

En ese sentido, Felipe Braun pone énfasis en que “la aceptación de un padre a un hijo homosexual es un tema súper relevante. Me pareció siempre que la historia era muy bonita porque hablaba de una cosa muy difícil: los padres solían o suelen, yo creo que con el tiempo ha ido cambiando y espero que cada vez más, rechazar a los hijos homosexuales, entonces la lucha de Ariel era muy importante. Y creo que eso es una cosa que aún impacta mucho”.

El intérprete sintetiza que lo que muestra “Machos” y su personaje sigue siendo “un reflejo de lo que está pasando” debido a que sociedades como la chilena y latinoamericana continúan siendo “conservadoras” y con “problemas para aceptar a las minorías”, entonces la teleserie tiene un alto valor al volver a poner estos temas en vitrina. Felipe Braun declara que “me siento tremendamente orgulloso” del trabajo que se hizo con la producción dramática del clan “Mercader” y de los temas que puso en el tapete.