JC Rodríguez entregó detalles de su estado de salud tras ausencia en CHV: “Tengo que hacerme muchos exámenes”

Desde el pasado martes el animador Julio César Rodríguez se ha ausentado del matinal “Contigo en la Mañana”, situación que ha preocupado a sus seguidores.

Su compañera de labores, Monserrat Álvarez, entregó detalles el mismo día, señalando que el periodista se había ausentado del espacio por problemas de salud.

“A punto de empezar Contigo en la mañana, con todos los temas de actualidad. El estudio está más vacío porque Julio parece ser que amaneció malito“, sostuvo aquel día Álvarez.

Y este jueves JC Rodríguez se refirió a su ausencia en el matinal, a través de una publicación de Instagram.

“He estado bien enfermo estos días. Gracias por la preocupación”, partió señalando en una publicación que compartió en Instagram. Luego continuó: “Esta caminata, de hace algún tiempo atrás, representa las determinaciones difíciles que debemos tomar en la vida… que no son de trabajo. No todo es trabajo jajaja. Ojalá tome el camino correcto“.

Por otro lado el pasado miércoles el periodista Luis Sandoval de “Me Late” compartió una conversación que tuvo con el conductor, donde aclaró varios puntos.

“Estoy enfermo, no (estoy faltando) por el late“, partió indicando, afirmando además que no se trata e algo relacionado con el coronavirus, enfermedad que tuvo a mediados del 2020. “COVID no, estoy en varios exámenes (…) Es algo privado“, precisó.

Junto a esto el periodista Sergio Rojas desclasificó su conversación con JC Rodríguez, donde señaló que tampoco está asistiendo a su trabajo radial. “Tengo que hacerme muchos exámenes“, sostuvo.