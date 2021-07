La final de la Copa América 2021 y doble fecha de la Fórmula E: Deportes 13 volverá a tomarse la pantalla este fin de semana con dos grandes eventos deportivos

Este sábado 10 de julio, Deportes 13 transmitirá ininterrumpidamente, durante 4 horas, dos grandes eventos deportivos. Desde las 16:15, Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello estarán relatando y comentando la décima fecha de la carrera de autos eléctricos más importante del mundo para luego pasar a transmitir –desde las 18:00 horas- la final de la cuadragésima séptima edición de la Copa América.

Como lo ha hecho en las últimas cinco transmisiones de Copa América, la final entre Brasil o Argentina se vibrará por las pantallas de Canal 13. El campeón de este certamen se definirá entre la selección Verdeamarela –y gran candidato a ganar el título- contra el equipo liderado por Lionel Messi, en un encuentro que se define como clásico sudamericano, en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

“Es una final muy esperada. Brasil versus Argentina en cualquier escenario -y en la época que sea- es un partido que uno siempre quiere ver. Me parece que son fuerzas muy parejas. Aunque sea sin público, el que se juegue en Brasil, para mí le da un favoritismo a los locales porque desde el primer minuto se anunció que era el gran favorito, pero veo el partido muy parejo y me da la sensación que estos son los match en que Brasil cambia de marcha, si quiere ser campeón tiene que cambiar un poco de lo que mostró contra Perú, contra Chile y en la fase de grupo, donde estuvo contenido”, señala el periodista deportivo Ignacio Valenzuela.

Y agrega, “por otra parte, veo a Argentina con un ímpetu distinto, sobre todo a Messi porque entiende que esta es la oportunidad de ganar la copa, no ha ganado nada a nivel adulto en este siglo con Argentina y no gana la copa hace más de 30 años. Además, en las últimas finales que han jugado en Copa América, siempre ha ganado Brasil. Espero que sea un partido con más caballos de fuerza de los que he visto porque la verdad es que de repente el ritmo cansino tiende a aburrir, entonces ojalá que puedan jugar con más velocidad, que se muestren los dientes en la cancha y que sea un partido más rápido”.

Además, el área deportiva de Canal 13 también transmitirá por televisión abierta la fecha número 10 y 11 de la Fórmula E, que vuelve a la ciudad de Nueva York donde los 24 automóviles eléctricos y sus pilotos recorrerán las calles de Brooklyn con el telón de fondo del majestuoso horizonte de Manhattan. Las carrera del día sábado 10 será transmitida desde las 16:15 horas y el día domingo 11 comenzará la transmisión a partir de las 13:15.

“Poner ambos eventos en televisión abierta es fantástico, el 13 es un canal que durante toda su historia ha transmitido grandes eventos deportivos y ahora poder transmitir la final de la Copa América y la Fórmula E es un privilegio”, finaliza Valenzuela.

La final de la Copa América 2021 y la Fórmula E se podrán disfrutar en vivo por los sitios oficiales del canal, es decir, a través de la señal en vivo de 13.cl y T13.cl.

Final Copa América 2021 este sábado 10 desde las 18:00 horas y Fórmula E, este sábado 19 y domingo 20, desde las 16:15 y 13:15 horas, respectivamente, por las pantallas de Canal 13.