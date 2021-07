“Yo me siento en el noticiero sin miedo, sin temores”: Rodrigo Sepúlveda reflexiona sobre su trabajo en Mega y asegura que es una “gran bendición”

El periodista Rodrigo Sepúlveda reflexionó sobre el buen momento profesional que está viviendo, al ser uno de los rostros más aplaudidos dentro de la televisión chilena.

Sobre este proceso, el comunicador afirmó que “yo soy un hueón normal. Yo respeto a la gente. Converso con la gente. Me paro en la calle y mando saludos a las alianzas, a su familia, yo no tengo rollos con el concepto de la fama. Yo tengo un rol al salir en televisión y eso expande tu imagen, pero mi vida ya no cambió”, dijo en conversación el portal “Todo se sabe”.

En este sentido, Sepúlveda reconoció que estudió en una escuela pública, indicando que “por eso entiendo a la gente cuando reclama que no tiene plata para ir al colegio“.

Finalmente, sobre su rol como conductor en el espacio de noticias de Mega, señaló que “yo me siento en el noticiero sin miedo, sin temores. Si yo me sentara con temores o apretado pensando que alguien me va a retar o decir algo mejor no hago la pega, es una gran bendición que me da Mega a mí“, cerró.