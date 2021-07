Duelo de Patos Donald: Rodrigo Sepúlveda y Gabriel Boric discuten imitando la voz del dibujo animado

Un particular momento se vio esta mañana durante en la entrevista que le realizó Rodrigo Sepúlveda al candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, en Meganoticias.

Allí, tanto el periodista como el político sacaron a relucir uno de sus talentos: imitar la voz del Pato Donald.

Boric reveló que aprendió el registro de voz en segundo básico y se ha ido popularizando. “Es un hit particularmente con los niños, pero me he dado cuenta que se ha difundido más. De hecho, me retaron, me dijeron que no lo haga más en la tele porque es muy poco presidencial“, dijo.

“Y qué pasa si por ejemplo to te hago…”, le señaló el periodista, comenzando a imitar al personaje de Disney.

Inmediatamente, Boric le siguió el juego y ambos empezaron hablar como el ave, transformándose en un debate de Patos Donald.

“Eso yo creo que no se había visto nunca en la televisión chilena”, sentenció “Sepu”.

Revisa el momento: