“Fui la única mujer de la época que puede decir que le dije que no”: Porotito Verde reveló que Camiroaga la quiso conquistar

María José Campos, la bailarina conocida como “Porotito Verde”, estuvo invitada al programa de Chilevisión “Podemos Hablar” donde dio a conocer una interesante noticia: el fallecido animador Felipe Camiroaga la intentó conquistar.

En el programa, Julián Elfenbein pidió a los invitados que se pusieran de pie aquellos que han rechazado un romance.

Campos lo hizo y contó que le ocurrió cuando trabajaba en Mega. “Hubo una época en la televisión que existía un galán y en esa época las mujeres se derretían por él… quiso ser actor, pero su talento no iba por ahí. Este personaje me joteó bastante la verdad. A mí no me costó no caer en sus redes, porque no es el tipo de guapura que me gusta, siendo muy guapo. Creo que fui la única mujer de la época que puede decir que le dije que no”, reveló.

Ante la intriga de sus compañeros, que querían saber quién fue, María José Campos siguió narrando: “Salimos un par de veces, lo pasamos muy bien, pero nada sucedió, un beso al cielo a Felipe Camiroaga. Los de la época lo conocen…. harto que le gustaba el huev…”.

La bailarina dijo que Camiroaga fue insistente pero siempre quedaron como amigos.

“No me arrepentí jamás (de rechazarlo). No me gustan los morenos… no me gustaba físicamente y me iba a meter en la pata de los caballos… fui un par de veces a su casa, pero nada“, finalizó.