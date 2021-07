Britney Spears encontró nuevo abogado en su caso de tutela contra su padre

Este martes, el portal TMZ reveló que Britney Spears ha encontrado un nuevo abogado que la defienda para poner fin a la tutela de su padre, Jamie Spears.

La cantante firmó un documento legal que indica su deseo de contratar al mega bufete de abogados Greenberg Traurig, LLP para que la represente.

El profesional sería el ex fiscal federal Matthew Rosengart, que representa a una gran cantidad de clientes famosos, incluidos Steven Spielberg, Ben Affleck, Jimmy Butler y Sean Penn.

Según TMZ, Rosengart ha aceptado y comparecerá de forma remota durante una audiencia en la corte este miércoles, pidiendo al juez que lo nombre. Esto porque la intérprete de “… Baby one more time” no puede contratar a nadie sin la autorización de su tutor.