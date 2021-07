"Nunca nos dio pensión (...) nos golpeaba a mí y a mi hermano": Nieta de Bélgica Castro rompe el silencio tras demanda de su padre contra Esperanza Silva y Catalina Saavedra

Continúa la polémica con respecto a los bienes otorgados por la actriz Bélgica Castro y el dramaturgo Alejandro Sieveking, hacia la fundación ChileActores. Cabe recordar que el hijo de la artista, Leonardo Mihovilovi, denunció por apropiación indebida a las actrices Esperanza Silva y Catalina Saavedra, quienes se hicieron cargo del departamento dejado por los artista fallecidos.

Durante esta jornada se dio a conocer una nueva versión, nada más ni nada menos que de la hija del denunciante, Daniela. Fue ella quien reveló diversos hechos relacionados con su padre, indicando que fue un “abusador”.

“Fui yo quien no lo dejó ver a mi abuela. Este tipo es un abusador en el amplio aspecto de la palabra, que no te quede nada afuera. Todos los tipos de abuso que un hombre puede cometer los vivimos junto a él mientras vivíamos en el mismo departamento. Nunca nos dio pensión, a ninguno de sus tres hijos. Jamás se hizo cargo de su paternidad. Nos golpeaba a mí y a mi hermano, y también lo había hecho años antes con la mamá de mi hermana mayor. Yo fui una niña abusada sexualmente por él entre los 4 y 7 años, pero no lo conté hasta los veintitantos”, dijo al medio The Clinic.

En este sentido, la joven comentó que no tomó acciones legales hasta después de la muerte de Bélgica y Alejandro. Esto, ya que ellos eran de “una generación que solía guardar silencio y tener secretos. Ni siquiera hablaban de la adopción de Leonardo, y yo entendí que si sacaba a la luz mi caso de abuso y una denuncia contra el hijo de Bélgica Castro y el hijastro de Alejandro Sieveking, los iba a perjudicar a ellos y a manchar su intachable hoja de vida. Y me quedé callada”.

Junto a esto, confesó que su abuela siempre estuvo enfocada en su trabajo y su pareja, por lo que “él (Leonardo) se sintió desplazado. Casi no lo hicieron parte de su vida, y él habla desde ese resentimiento. Si estoy denunciándolo ahora, es por la versión que él ha dado en los medios, y que es una farsa. Solo está buscando su propio beneficio, como siempre. Si mi historia y todos los horrores que vivimos como familia junto a Leonardo sirven para demostrar que este tipo es un mentiroso y que sea declarado ‘indigno’ para recibir su herencia, entonces que se sepa todo. Sería mi única razón para llevarlo a la justicia”, sostuvo.

Finalmente, dio fe de lo que quería hacer Alejandro Sieveking tras su muerte: “Siempre tuvimos plena consciencia de que todo lo que estaba en el departamento de ellos es un bien público. Su trabajo es un bien público. Alejandro lo tuvo claro hasta el final, y él quiso asegurarse de que nada suyo ni de Bélgica quedara en manos de Leonardo. Él sabía que este tipo durante toda su vida se había quedado con plata y cosas de ellos. Mi abuela también lo escribe en sus diarios: Leonardo no quiso devolverle la pensión durante años”, cerró.