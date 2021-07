“No sé de dónde salió”: Neme aclaró rumores sobre salida de “Mucho Gusto” y cambiarse de canal

El pasado martes en algunos portales circuló la noticia de que José Antonio Neme se encontraba “aburrido” de Mega y estaría buscando regresar a su antigua casa televisiva, La Red.

Este tema fue comentado por el periodista de Mega a través de sus redes sociales, señalando que aquello era falso y se encontraba cómodo en el matinal, asegurando además que mantiene una buena relación con Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar.

En este sentido durante la jornada de hoy el comunicador utilizó su vitrina en “Mucho Gusto” para lanzar un descargo sobre estos rumores.

“No sé de dónde salió, y les digo directamente a ustedes faranduleros que inventan cualquier cosa. De adónde sacan que yo me quiero ir de este programa. Me tienen hasta las pelotas“, partió comentando el conductor.

Luego continuó: “Yo no quiero hacer más investigación, estuve leyendo noticias por mucho tiempo, fui feliz haciéndolo y hoy estoy muy cómodo en este espacio“.

Tras esto Michelle Adam le consultó si en seis meses más se iría a Canal 13, haciendo alusión al nuevo proyecto que se estaría formando en la señal, tras el fin de “Bienvenidos“.

Ante esta consulta, Neme replicó: “Yo trabajo en televisión hace muchos años, y tengo lealtad con los contenidos y con ciertos equipos, pero con la industria misma no tanto, porque no la tiene con uno. Uno tiene que ver dónde hay mejores oportunidades, de proyección y de horarios“.

En esta línea el comunicador señaló que, si se le presente alguna nueva propuesta, no descartaría revisarla en caso de que este cumpla sus expectativas.

“Hoy estoy cómodo en este espacio, me encanta lo que estoy haciendo y me encanta el equipo que tengo (…) Si alguien me toca la puerta, y me presenta un proyecto, lo escucharía. Pero estoy feliz aquí“, sostuvo Neme.