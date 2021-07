Francisco Kaminski anuncia demanda contra Canal 13: “No tuve derecho a contar mi verdad”

El comunicador Francisco Kaminski tomará acciones legales contra Canal 13 debido a un reportaje emitido en el matinal “Bienvenidos” el año pasado donde fue sindicado como estafador por un productor de eventos.

“Se hicieron las cosas mal en términos editoriales, creo que no se escuchó a la otra parte, no tuve derecho a réplica, no tuve derecho a contar mi verdad”, expresó en conversación con el programa Zona de Estrellas.

Según Kaminski “no se trató bien el tema, solo hay un afán de destruir a alguien para hacer un show interesante, pero no se hizo bien la pega”.

“En ese sentido, así como ellos dicen que ‘no podemos dejar impune esto’, nosotros no podemos dejar impune que los canales de televisión y las personas que trabajan detrás de los programas puedan hacer lo que quieran porque no corresponde”, agregó.

Este jueves se reveló que el demandante habría invertido $100 millones en eventos que ambos realizaron en septiembre de 2019, pero de los cuales el también locutor solo le devolvió 20 millones.

“Estaba haciendo de gerente de Nuevos Negocios del Comité Olímpico y fui desvinculado debido a este reportaje, a esta acusación”, aseguró Kaminski, quien además indicó que a diferencia de la primera ocasión, el jueves el matinal le ofreció referirse al tema en pantalla lo que él desestimó.

Ahora exigirá que se aborde el tema solo cuando haya una sentencia al respecto.