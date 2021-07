Fernanda Urrejola acusó uso de su imagen para promocionar pastillas para adelgazar: “reportar y no comprar”

La actriz nacional Fernanda Urrejola es una activa usuaria de Instagram, donde suma más de 400 mil seguidores.

En la plataforma de manera frecuente comparte momentos de su trabajo, así como algunos aspectos de su vida personal, pero recientemente publicó una imagen en donde alertó a sus seguidores.

En este señaló que a través de las redes sociales estaba circulando una entrevista falsa, en donde se promocionaba pastillas para bajar de peso, utilizando su imagen.

La publicación señalaba que Urrejola había sido “demandada por revelar el secreto para adelgazar”, donde además afirmaba que estas pastillas tenían un costo mínimo, en comparación al gasto en nutricionista y personal trainer.

Junto a esto señaló: “Por favor ¡No compren estos productos para adelgazar! ¡Yo no promociono ni recomiendo ningún producto para adelgazar!“.

“Por favor NO COMPREN ESTOS PRODUCTOS PARA ADELGAZAR!!! Yo no promociono ni recomiendo ningún producto para adelgazar! EN FACEBOOK ANDA DANDO VUELTA UNA ENTREVISTA FALSA MIA!!! Por favor REPORTAR Y NO COMPRAR!!”, escribió en la publicación que compartió en Instagram.

Por otro lado, a través de las historias de Instagram compartió un video en donde nuevamente llamó a no comprar estos medicamentos, pidiendo que sus seguidores reporten la publicación.

Finalmente señaló que ella jamás promocionaría este tipo de pastillas. “No las consumo. En algún momento sí lo hice, (pero) ya no lo haría. Así que, por favor, no compren esas cosas“, sostuvo.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: