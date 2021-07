Francisco Saavedra compartió el extenuante viaje que realizó para emitir su voto: “Después no opine”

El animador de Canal 13 Francisco Saavedra recientemente sorprendió a sus seguidores tras revelar un gran viaje que debió realizar para llegar de Santiago, a su lugar de votación en Curicó.

Así, en horas de la mañana el comunicador compartió registros de su viaje, hasta llegar a su lugar natal para sufragar en las Elecciones Primarias.

“Camino a Curicó a votar. Es justo y necesario, si no se levanta, después no opine ni alegue, porque pa’ pavos que reclaman por Twitter está lleno y eso no sirve de nada”, señaló en una publicación que compartió a través de Instagram.

Horas más tardes compartió una nueva imagen, tras haber sufragado. “Deber cívico cumplido. De vuelta a Santiago #curico“, sin entregar detalles del candidato que obtuvo su voto.

Finalmente Saavedra compartió una nueva postal, señalando que venía de vuelta a la capital. “Misión cumplida“, afirmó, promocionando además sus espacios online.

Aquí puedes ver las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pancho Saavedra (@franciscosaavedr)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pancho Saavedra (@franciscosaavedr)