“Aún se puede reír”: Daniel Fuenzalida y su sensible encuentro con adulta mayor tras visitar a su madre en el cementerio

El 2021 ha sido un año especialmente difícil para el comunicador Daniel Fuenzalida, quien este año debió lidiar con el fallecimiento de su madre, María Teresa Ferdinand.

Recordemos que la mujer de 78 años falleció tras una fibrosis pulmonar, la cual se agravó debido a un contagio de Covid-19 que sufrió en septiembre del 2020.

No obstante el conductor de “Me Late” recientemente informó que enfrenta un nuevo y complejo momento familiar, luego de que hace unos días revelara que su padre se encontrara delicado de salud y permanecía hospitalizado.

“Una vez más en UC Christus. Esta vez apoyando a mi papá. ¡Vamos que se puede!”, escribió en una publicación donde se dejaba ver en el recinto hospitalario.

Bajo este complejo escenario el animador vivió un emotivo momento cuando visitaba a su fallecida madre en el cementerio, el cual compartió a través de las redes sociales.

Fuenzalida narró que se encontraba en el camposanto cuando se acercó una mujer para decirle que su madre quería saludarlo.

“Les quiero compartir algo. Vine a ver a mi mamá al cementerio, se me acerca una niña y me dice ‘Huevito, mi mamá de 94 años dice si la puedes saludar’. Llegó donde estaba ella y me dice ‘te veo todas las tardes y noches y me hacen reir“, comentó el conductor.

Tras esto la adulta mayor le señaló que le gustaba el panelista de los “pelos parados”, aludiendo a Sergio Rojas, situación que la llevó a reflexionar sobre la labor que hace junto a su equipo de “Me Late”.

“Sólo puedo pensar que la pega que hacemos es tan linda, sólo hacer reír, algo tan sencillo y simple como reír, pero qué bien nos hace. Son las cosas lindas de la vida”, escribió, agradeciéndole además a la mujer por las palabras que le entregó en la oportunidad.

“Gracias señora Mila por enseñarme que a los 94 años aún se puede reír #lavidaesbella“, cerró, junto a una publicación en donde aparece con la mujer.

Aquí puedes revisar la publicación: