Marcela Vacarezza a Sebastián Sichel: “¿Cómo te voy a hacer campaña si no me sigues?

El pasado domingo 18 de julio se llevaron a cabo las elecciones Primarias 2021, donde resultaron ganadores Sebastián Sichel, por Chile Vamos, y Gabriel Boric por Apruebo Dignidad.

Y justamente fue Sichel quien dio la sorpresa en las votaciones, superando de esta manera al exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, al exministro Ignacio Briones y a Mario Desbordes.

De hecho, varios rostros famosos a nivel nacional manifestaron su apoyo hacia el candidato independiente a La Moneda, incluida la animadora Marcela Vacarezza, quien hoy se encuentra viviendo en Estados Unidos junto a su familia.

La comunicadora expresó su favoritismo con Sichel, con un particular mensaje en sus redes sociales: “Sebastián Sichel, ¿cómo te voy a hacer campaña si no me sigues?“, expresó en su Twitter, generando múltiples reacciones en la web.