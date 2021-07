Ganador de “Yo Soy” renuncia a nueva temporada por temas de salud: mantuvo secreta por meses grave enfermedad

Un llamativo momento se vivió en el último episodio de “Yo Soy All Stars“, donde uno de los participantes del programa de CHV comunicó su renuncia en la competencia.

Así, tras la presentación de los “Clásicos de los 80’s” el imitador de Steve Perry anunció que abandonaría el programa, lo cual se debe a un grave problema de salud que enfrenta.

“Primero que todo quiero agradecer a Chilevisión, a todos mis compañeros, a todo el equipo de Yo Soy, por supuesto también quiero agradecer a toda la gente que gracias a ellos yo fui el ganador de la tercera temporada. La verdad que por fuerza mayor, por temas de salud, me veo en la obligación de tener que suspender mi participación en en el programa… por una cirugía que me tengo que hacer más o menos luego”, partió señalando Nico Cid.

Tras esto Millaray Viera le preguntó si podía entregar mayores detalles, donde reveló el diagnóstico que le entregaron: cáncer a la tiroide.

“Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroide, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego. Ya me estaba afectando un poco la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello, para rehabilitarme luego, para mejorar pronto, y estar muy prontamente al 100 por ciento junto a toda la gente ahí que le gustan las canciones de Journey”, desclasificó el imitador.

Ante este relato Viera le entregó palabras de apoyo, señalando que siempre tendrá un lugar en el programa. Quien también reaccionó fue Myriam Hernández, quien se sorprendió con la noticia.

“Quedé mal, Steve. Sólo decirte que te deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Sé que va a salir todo bien. Aférrate a la mano de Dios . Yo voy a orar mucho por ti también. Te voy a tener en mis oraciones y vamos para adelante. Te vamos a extrañar“, expresó la jurado del espacio.