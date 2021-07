Marvel confirma las dos series que se estrenarán en lo que queda del año

Marvel no le da un respiro a sus seguidores , tras un año lleno de estrenos exitosos, tanto en streaming como en la pantalla grande, la compañía ahora ha confirmado que otras dos nuevas producciones del MCU se estrenarán en lo que queda de 2021.

De esta forma, en un año que ya tuvo la presentación de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, se agregará el 11 de agosto, la serie animada What If…?, encargada de llevar a la realidad las situaciones más descabelladas del universo Marvel.

En ese sentido, la vicepresidente de Marvel Studios, Victoria Alonso, aparte de confirmar aquel estreno, confesó a Variety que “hay un par de shows que saldrán antes de que termine el año, incluyendo Hawkeye y Ms. Marvel”.

En primer lugar, Hawkeye tendrá a Jeremy Renner volviendo a personificar a Clint Barton y presentará a, Kate Bishop, interpretada por Hailee Steingield.

Por otro lado Ms. Marvel mostrará por primera vez en una pantalla a Kamala Khan, a una de las heroínas más queridas por los seguidores de la franquicia. Para esta producción el papel principal estará interpretado por Iman Vellani.

Victoria Alonso además reconoció que debido a What If…? “tendremos nuestra propia sucursal de animación y un mini estudio, entre otros proyectos”.

Cabe recordar que todas estas nuevas producciones se estrenarán exclusivamente en Disney+.