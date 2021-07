“Te cambia para siempre recibir tanto amor”: Tonka Tomicic dedica emotiva publicación a sus mascotas y conmueve las redes

La animadora Tonka Tomicic le dedicó una emotiva publicación en Instagram a sus mascotas, en el marco de la celebración del Día Mundial de Perro.

En la plataforma digital, la conductora del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 conmovió a sus seguidores al relatar cómo recibió en su hogar a sus tres mascotas y ahondó en la importancia de adoptar.

“Todos los días son su día. Ya no están conmigo aquí, pero me acompañan en el alma. Gigio el más viejito, lo encontramos en los estacionamientos de un centro comercial. Benedicta mi negrita, la encontré afuera de un café, la vi y me enamoré, no sabía cómo bautizarla y un amigo me dijo acaba de salir humo blanco del Vaticano, así se ganó su nombre”, relató Tonka.

“Por último, mi Gaviota que acaba de partir, ella llegó cuando me tocó animar el festival de viña del mar el 2008, en el ensayo general apareció jugando con una botella en la madrugada con mucho frío en la Quinta Vergara, no lo dudamos sería hermana de Bene”, agregó la animadora.

Finalmente, llamó a adoptar, ya que “cambias la vida de un ser y te cambia para siempre recibir tanto amor“, finalizó.

