El lamento de Millaray Viera tras salida de imitador de “Yo Soy” por graves problemas de salud

El pasado martes el programa de CHV “Yo Soy” registró una baja, luego de que el imitador de Steve Perry, Nicolás Cid, renunciara al programa debido a un complejo escenario de salud que enfrenta.

Recordemos que el artista dio a conocer esta situación por las pantallas del program, donde aclaró que de manera pronta se deberá someter a una operación tras ser diagnosticado de cáncer a la tiroires.

“Hace cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroides, entonces me veo en la necesidad de realizarme una cirugía luego, ya me está afectando en la performance también y quiero enfocar la energía para dedicarme a ello, para mejorarme pronto y estar al 100% con toda la gente que le gustan las canciones de Journey”, sostuvo en la ocasión.

Bajo este sentido la animadora del espacio, Millaray Viera, se refirió a la salida del ganador de la tercera temporada de “Yo Soy”, tras recibir preguntas en Instagram sobre el tema.

De inicio partió señalando que ella “no tenía idea y por eso fue tan fuerte“. Luego, junto a un video que compartió en sus historias, señaló que “él no le contó a nadie y vivió durante varios meses con esto. Creo que solamente su mujer sabía“.

Por último expresó: “Un valiente Nico. Un besito. Ya lo echamos de menos“, sostuvo Millaray Viera.