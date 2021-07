“Ha habido 40 años de persecución”: José Antonio Neme y su profundo análisis sobre cambio de nombre de la “Negrita”

El periodista José Antonio Neme se refirió al comentado cambio de nombre del producto “Negrita” por “Chokita”, determinación que fue anunciada por la marca Nestlé.

Durante el matinal “Mucho Gusto” de Mega, el comunicador aseguró que la modificación del nombre está relacionada a “la carga que en América Latina, en los Estados Unidos y prácticamente en muchas partes del mundo, le hemos dado al color de piel”.

Según Neme, “hemos cargado de adjetivos verdaderas pelotudeces, eso es lo que hay. Si no hubiera una carga respecto del color de la piel, podríamos decir ‘negrito’ o ‘negrita’”.

El periodista profundizó en el tema y afirmó que “yo soy homosexual y para mí ser homosexual no tiene una carga de nada, es un rasgo de mi personalidad. Entonces si una persona me dice, ‘ay, hueco’, ‘fleto’, no sé qué es eso. Eso es una interpretación que está haciendo un otro respecto de un rasgo mío”, sostuvo.

“En el escenario ideal, si uno dijera ‘Negrita’, y si se asociara al chocolate, no hay ningún problema, está todo bien. El tema yo creo que es que hay que hacerse cargo de la historia de los contextos”, enfatizó el periodista.

Neme aludió también a la discriminación racial en Estados Unidos, señalando que “andas hablando de ‘negro’ por la vida, uno podría decir bueno, pero si los negros y blancos son lo mismo”, sin embargo precisó que “ahí ha habido 40 años de persecución”.

“Tienes que hacerte cargo del lugar desde donde el otro viene y, efectivamente, la palabra ‘negra’ tiene una carga, desde mi punto de vista, equivocada, violenta e histórica”, concluyó.