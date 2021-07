“Se te está pasando la mano. Esto parece una emboscada”: Iván Moreira frenó en seco al periodista Amaro Gómez-Pablos

Un tenso momento se vivió durante la jornada de este jueves, en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

Esto, ya que el conductor del espacio, Amaro Gómez-Pablos, mantuvo una discusión con el senador Iván Moreira, sobre el avance del proyecto que permite el matrimonio igualitario.

Todo comenzó cuando la producción del programa se contactó con Camila Hermosilla y Ángela Osorio, quienes se casaron por el Acuerdo de Unión Civil y que esperan la llegada de su primer hijo. Además, se conectó en el matinal el diputado Leonidas Romero, de Renovación Nacional, quien está en contra de las familias homoparentales.

En este sentido, el periodista le consultó a Romero si había una diferencia entre un hijo de una pareja homosexual a un hijo de una pareja heterosexual.

“Creo que sí, porque cuando estén en el colegio y en un acto tenga que ir el papá, van a tener serias dificultades“, fue su respuesta.

Luego, Amaro volvió a consultar: “¿Piensa usted que ellas son personas enfermas?”, dijo, momento en el que Moreira manifestó su molestia.

“Se te está pasando la mano. Esto parece una emboscada. A mí me invitaron a este programa para hablar seriamente y para respetarnos”, reclamó.

“No es emboscada desde el momento en que usted está representado por su propia voz y además secundado por el diputado Romero. Tenemos contrapartes que opinan de otra manera y permítame esgrimir mi propia argumentación… Acá estamos deliberando. No se trata de una emboscada”, contestó el conductor del programa.

“Yo no sé si pensarán ustedes que van a subir el rating atacándonos a nosotros. A mí el productor de tu programa me dijo que iba a ser otra cosa, y no esto. He actuado con respeto, pero me siento atacado por ti, por el tipo de pregunta que estás haciendo”, complementó.

“La pregunta que le hice tiene importancia porque quiero entender cuál es el reparo que pueden tener con el hecho de que Camila y Ángela puedan ser mamás y criar a un niño. ¿Por qué tiene reparos con la pregunta?”, replicó el periodista.

Finalmente, Moreira indicó que “ustedes dejan a la izquierda que nos traten a nosotros de que somos irrespetuosos por pensar distinto”.