Cantante chilena acusa de plagio a Vesta Lugg: “Estoy muy molesta con lo que pasó y quiero que se sepa”

Durante esta semana la actriz y cantante Vesta Lugg dio a conocer su nuevo trabajo musical, “Violeta”, encantando a sus seguidores de redes sociales. Pero no todos quedaron contentos, pues una artista chilena la acusó de plagiar la imagen de portada de su nuevo disco.

“Que triste tener que postear esto pero estoy muy molesta con lo que pasó y quiero que se sepa“, dijo en Instagram la artista Qloud.

“Hoy les vengo a hablar de algo que me tiene molesta y confundida. Ayer una artista chilena sacó un single y un video utilizando un concepto muy parecido a mi EP ‘El Mundo Índigo’, utiliza el mismo concepto, mismos colores, la misma tipografía que hice yo y posa parecido”, señaló.

Qloud hizo hincapié en que seguía a Vesta y la “admiraba harto” antes de esto.

“Había visto los posts de promoción y la vi vestida de hada y dije qué bacán, porque me gusta esa estética, además, yo la admiraba harto. Pero me hicieron notar que no era solo, sino que estaban todas esas otras ‘coincidencias”’, contó.

“Tampoco sé si ella sabe de esto o si fue su equipo creativo el que hizo el arte de este disco, pero estoy triste, porque es un concepto en el que trabajé mucho, a pesar de ser artista emergente y no llego a tanta gente, pero ella sí lo hace, porque es famosa. No sé bien qué pensar”, cerró en su video.

Revisa la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de QLOUD (@qloud.musica)